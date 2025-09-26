Pemukul Karyawan Zaskia Adya Mecca Mengaku Anggota TNI, Haykal Kamil Bilang Begini

Jumat, 26 September 2025 – 17:04 WIB

jpnn.com - Pesineton Haykal Kamil menanggapi perihal terduga pelaku yang melakukan pemukulan terhadap karyawan Zaskia Adya Mecca, Faisal, telah diamankan.

Dia bersyukur lantaran persoalan tersebut akhirnya menemukan titik terang.

"Alhamdulillah setelah kejadian di hari Senin, pihak kepolisian terutama di Polsek Pasar Minggu melakukan penanganan secara intensif," ujar Haykal Kamil di kawasan Sawangan, Depok, baru baru ini.

"Akhirnya ya saya lihat keseriusannya sampai akhirnya bisa menemukan yang kami duga menjadi pelaku lah," sambungnya.

Terduga pelaku diketahui merupakan oknum anggota TNI.

Menurut Haykal, ucapan terduga pelaku seusai memukul Faisal menjadi bumerang untuk diri sendiri.

"Ketika ditemukan, ternyata menurut saya ini adalah senjata makan tuan, karena kemarin dia dengan bangganya mengatakan, 'Saya anggota, saya anggota,' dan dia pikir diksi tersebut bisa menyelamatkan dia, tetapi ternyata sekarang berbalik," ucap pesinetron 34 tahun tersebut.

Dia menduga bahwa ucapan pelaku sebagai 'anggota' semula untuk mengamankan dirinya.