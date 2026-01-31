Pemulangan Jenazah Korban TPPO Lancar, Keluarga Berterima Kasih kepada Bu Mega & PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Chriesty Barends mengungkapkan bahwa pengurusan jenazah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Kamboja telah berjalan lancar dan tiba dengan selamat di Manado.

"Lapor Pak Sekjen, Pak Olie dan Pak Rudy, saya bersama satu staf mengantar jenazah dari Jakarta ke Manado," ujarnya dalam keterangan kepada media, Jumat (30/1).

Anggota Komisi III DPR RI itu juga mengapresiasi dukungan penuh dari Rio Dondokambey beserta tim lapangan yang luar biasa dan sangat membantu sejak tiba di Manado.

"Berita acara serah terima jenazah dilakukan dari DPP Partai ke keluarga korban, yang mewakili Bapak Kades Kolongan," ungkap Mercy.

Mercy mengatakan keluarga besar Payama mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDI Perjuangan atas dukungan mereka, sehingga jenazah telah diterima keluarga dengan baik.

Ia menambahkan berdasarkan kesepakatan keluarga dan kades, peti jenazah tidak dibuka lagi karena sudah di lemari es jenazah selama sebulan di Rumah Jenazah Yim.

"Pihak Kedutaan Kamboja sangat membantu dan koperatif. Terima kasih," pungkasnya. (dil/jpnn)