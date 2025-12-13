Pemulihan Listrik Aceh Terus Berjalan, Pimpinan Komisi XII DPR RI Dukung Perjuangan Petugas PLN

jpnn.com, JAKARTA - Pemulihan listrik di Aceh terus berjalan di tengah kondisi pascabencana yang masih dirasakan warga.

Sejumlah wilayah sudah kembali mendapat pasokan, sementara beberapa titik lain masih menunggu penormalan penuh karena akses dan infrastruktur yang belum sepenuhnya stabil.

Di tengah proses bertahap ini, masyarakat menantikan pemulihan yang lebih merata seiring kerja teknis yang terus berlangsung di lapangan.

Di saat berbagai tim bergerak melakukan pemulihan, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyampaikan dukungan kepada para petugas yang berupaya memulihkan jaringan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dengan nada penyemangat, dia menegaskan pentingnya menjaga fokus dan keteguhan dalam menjalankan tugas.

“Teman-teman PLN yang sedang bekerja untuk melakukan pemulihan instalasi untuk pemenuhan kelistrikan di tiga provinsi tersebut, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Terus semangat, kita berjuang untuk rakyat,” ujar Bambang.

Dalam lanjutan pernyataannya, Bambang menekankan upaya pemulihan ini bukan sekadar tugas teknis, tetapi bentuk pengabdian kepada sesama di tengah situasi yang menantang.

“Saya yakin kepada teman-teman PLN, apa yang anda lakukan itu untuk saudara kita, itu untuk bangsa kita, dan untuk bekal di akhirat belakang,”katanya.