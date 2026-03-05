Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemulutan Raih Juara Umum MTQ Ogan Ilir 2026, Sekda Titipkan Pesan Penting

Kamis, 05 Maret 2026 – 19:47 WIB
Suasana khidmat menyelimuti Pendopoan Rumah Dinas Bupati Ogan Ilir pada Selasa (10/2). Saat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir secara resmi menutup rangkaian Musaba. Foto: source for jpnn

jpnn.com, OGAN ILIR - Suasana khidmat menyelimuti Pendopoan Rumah Dinas Bupati Ogan Ilir pada Selasa (10/2).

Saat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir secara resmi menutup rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten tahun 2026.

Acara ini menjadi momen emosional bagi Kecamatan Pemulutan yang sukses mengukuhkan diri sebagai Juara Umum. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Ogan Ilir Dicky Syailendra yang hadir mewakili pemerintah daerah, menyerahkan apresiasi kepada para pemenang sekaligus memberikan arahan strategis bagi masa depan syiar Islam di Bumi Caran Seguguk. 

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Kecamatan Pemulutan berhasil menyabet medali emas terbanyak, mengungguli kafilah dari 15 kecamatan lainnya. 

Keberhasilan ini disambut bangga oleh para pendamping dan peserta yang telah berjuang selama kompetisi berlangsung. 

"Alhamdulillah, kegiatan ini telah melahirkan para juara terbaik. Tahun ini, Kecamatan Pemulutan berhasil menjadi juara umum dengan raihan medali emas terbanyak," ungkap Diky Syailendra dalam sambutannya, Selasa (10/2).

Dalam amanatnya, Sekda Diky Syailendra menekankan bahwa esensi MTQ tidak boleh berhenti pada seremonial juara semata. Ia menitipkan beberapa pesan penting. 

