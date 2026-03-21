JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Pemuncak Practice MotoGP Brasil Kaget Lihat Aksi 3 Pembalap

Sabtu, 21 Maret 2026 – 08:15 WIB
Johann Zarco. Foto: motogp

jpnn.com - GOIANIA - Pembalap Honda Johann Zarco puas bisa langsung lulus ke kualifikasi utama (Q2) MotoGP Brasil 2026.

Rider Prancis itu menembus Q2 dengan menyandang status pemuncak practice.

Sepuluh pembalap terbaik pada practice berhak langsung ke Q2.

"Saya senang dengan hasil ini, karena semua tahu ada kemungkinan kondisi (cuaca) akan lebih sulit pada Sabtu dan Minggu (kualifikasi, sprint, dan grand prix)," kata Zarco kepada TNT Sports.

Zarco menyelesaikan practice di urutan paling atas, dengan jarak waktu 0,1 detik di atas Marc Marquez.

Catatan waktu terbaik Zarco tercipta pada saat trek di Sirkuit Goiania terbilang kering -di awal practice.

Di pertengahan hingga akhir practice trek basah dan membuat banyak pembalap memutuskan lebih banyak menunggu di paddock.

Namun, sejumlah pembalap malah menggila saat trek basah itu.

TAGS   MotoGP Brasil  Johann Zarco  MotoGP  Fermin Aldeguer  Alex Marquez  Toprak Razgatlioglu 
