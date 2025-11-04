Penagih Utang Jadi Bintang Film, Serial 'Tayub' Siap Tayang Perdana Rabu di YouTube

jpnn.com, JAKABARING - Siap-siap tertawa sekaligus terkejut! Serial Tayub (Tayangan YouTube) berjudul “Menuju Bintang: Penagih Utang Jadi Bintang Film” karya Sutradara Rizal Siregar akan tayang perdana pada Rabu, 5 November 2025.

Diproduseri oleh Soultan Saladi, serial ini menampilkan deretan nama beken seperti Gunawan Tarigan, Dr. Kun, Cut Suwaidah, Sunarti Siahaan, Marnita Sari, Nihan Ruqhyah, dan Hesti.

Kisahnya unik dan penuh humor. Dua perempuan asal Aceh, Cut Suwaidah dan Hesti, datang ke Jakarta hanya untuk satu tujuan: menagih utang dua miliar rupiah dari seorang produser film yang sudah lama mangkir.

Namun, siapa sangka, misi serius itu malah membawa mereka ke dunia hiburan yang penuh tawa dan kejutan.

Saat tiba di Gedung Film, tempat sang produser eksentrik Dr. Kun sedang menyiapkan proyek film horor, keduanya justru terjebak dalam situasi tak terduga.

Gunawan Tarigan, aktor senior karismatik, bukannya membantu menagih utang—malah menawarkan mereka kesempatan jadi pemain film.

Awalnya Hesti menolak mentah-mentah, tetapi Cut Suwaidah yang diam-diam punya mimpi jadi artis mulai tergoda.

Dengan bujuk rayu dan rasa penasaran, keduanya pun masuk ke dunia akting—yang ternyata tak semanis bayangan.