JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Penalti di Menit 90+9, Persis Solo Vs Persijap Jepara 1-2

Sabtu, 13 September 2025 – 21:50 WIB
Persis Solo Vs Persijap Jepara pada pekan ke-5 BRI Super League. Foto: IG persisofficial

jpnn.com - SURAKARTA - Tuan rumah Persis Solo kalah 1-2 dari Persijap Jepara pada pekan ke-5 BRI Super League di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (13/9) malam WIB.

Persis tertinggal lebih dahulu, menyamakan kedudukan, lalu tertinggal secara dramatis pada menit 90+9 (lihat/geser IG di bawah untuk melihat data dan statistik).

Saat tertinggal 0-1, Persis harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Sho Yamamoto kena kartu merah.

Namun, sahibulbait justru bisa menyamakan skor setelah bermain dengan sepuluh pemain.

Persijap yang unggul jumlah pemain akhirnya secara dramatis unggul pada menit 90+9 melalui penalti Sudi Abdalah.

Angka 1-2 di papan skor bertahan hingga laga usai.

Laga Persis Solo vs Persijap Jepara berakhir dengan skor 1-2. Cek klasemen BRI Super League.

