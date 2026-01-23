Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Penambahan Layer Cukai Tembakau Harus Dirancang Secara Hati-hati, Jangan Jadi Bumerang!

Jumat, 23 Januari 2026 – 22:02 WIB
Penambahan Layer Cukai Tembakau Harus Dirancang Secara Hati-hati, Jangan Jadi Bumerang!
Ilustrasi pengelolaan tembakau. Foto: ilustrasi/dokumentasi humas Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah menambah layer (lapisan) tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dinilai menyimpan paradoks kebijakan apabila tidak dirancang secara hati-hati.

Peneliti senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) Bandung, DR. Wawan Hermawan menuturkan penambahan layer yang ditujukan untuk menarik produk di segmen bawah ke dalam sistem kepatuhan berisiko mengaburkan batas antara pasar legal dan ilegal, serta membuka ruang pergeseran konsumsi apabila struktur tarifnya tidak tepat.

“Jika layer baru ditempatkan di segmen murah, maka harus ada desain kompensasi kebijakan agar konsumen tidak terdorong berpindah dari produk legal ke produk berisiko ilegal. Tanpa itu, tujuan fiskal justru bisa berbalik arah. Hal ini karena, walaupun konsumsi rokok secara total tidak mudah turun, konsumen sangat peka terhadap selisih harga, sehingga mudah berpindah ke produk yang lebih murah atau ilegal,” kata DR. Wawan.

DR. Wawan menekankan, penyesuaian tarif pada golongan atas bukan dimaksudkan sebagai keberpihakan kepada industri besar, melainkan sebagai instrumen stabilisasi pasar untuk menjaga kepatuhan dan mencegah arbitrase antar-layer.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, DR. Wawan mengajukan beberapa prasyarat kebijakan.

Pertama, kebijakan bersifat transisional dan terbatas, dengan batasan waktu, volume, dan harga yang jelas, agar layer baru benar-benar berfungsi sebagai jalur konversi kepatuhan, bukan skema permanen.

"Kedua, penegakan hukum harus didahulukan, bukan menyusul, sehingga layer baru tidak dibaca sebagai toleransi terhadap pelanggaran," ujarnya.

Ketiga, DR. Wawan juga mensyaratkan adanya transisi dengan menyiapkan program mitigasi sosial dan ketenagakerjaan, melalui program transisi bagi pekerja dan petani tembakau yang terdampak.

