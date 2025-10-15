Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Penambangan Emas Tanpa Izin di Solok Selatan Ditertibkan, Barang Bukti Dibakar di Lokasi

Rabu, 15 Oktober 2025 – 22:33 WIB
Penambangan Emas Tanpa Izin di Solok Selatan Ditertibkan, Barang Bukti Dibakar di Lokasi - JPNN.COM
Tim Satgas illegal mining Polres Solok Selatan membakar peralatan yang digunakan untuk aktivitas tambang emas liar serta membentangkan spanduk larangan terhadap aktivitas pertambangan illegal. (ANTARA/HO/Polres).

jpnn.com, SOLOK - Polres Solok Selatan melakukan penindakan dan penertiban di lokasi yang diduga menjadi area penambangan emas tanpa izin (PETI) Rabu.

"Tim kami telah turun ke lokasi untuk melakukan penertiban dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberantas segala bentuk aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara," kata Kapolres Solok Selatan, AKBP M. Faisal Perdana, di Padang Aro.

Dia mengatakan, operasi ini digelar sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat mengenai adanya aktivitas tambang ilegal yang meresahkan di kawasan Pamong Kecil, Jorong Jujutan, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir.

Baca Juga:

Saat tiba di lokasi katanya, tim satgas tidak menemukan adanya aktivitas penambangan akan tetapi petugas menemukan sejumlah peralatan yang ditinggalkan oleh para penambang.

Sebagai tindakan tegas katanya, tim gabungan langsung memusnahkan barang bukti di lokasi dengan cara membakar sejumlah boks kayu (asbuk) yang digunakan untuk menyaring material tambang.

Selain itu, tim juga memasang spanduk di beberapa titik strategis yang berisi larangan keras melakukan aktivitas illegal mining di wilayah tersebut.

Baca Juga:

"Meskipun pelaku tidak ditemukan di tempat, kami tetap melakukan tindakan tegas dengan memusnahkan peralatan mereka agar tidak dapat digunakan kembali," ujarnya.

Kegiatan ini ujarnya, akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk menekan angka penambangan ilegal dan memberikan efek jera kepada para pelaku, khususnya di wilayah hukum Polres Solok Selatan.

Polres Solok Selatan melakukan penindakan dan penertiban di lokasi yang diduga menjadi area penambangan emas tanpa izin (PETI) Rabu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penambangan emas tanpa izin 
BERITA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp