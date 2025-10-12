Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Penampakan Fedi Nuril dan Claresta Taufan dalam Poster Film Pangku

Minggu, 12 Oktober 2025 – 11:11 WIB
Poster film Pangku, karya sutradara Reza Rahadian. Foto: Dok. Gambar Gerak

jpnn.com, JAKARTA - Film Pangku akhirnya merilis official trailer dan poster menjelang tayang di bioskop.

Adapun trailer dan poster film persembahan Gambar Gerak sekaligus debut penyutradaraan Reza Rahadian itu begitu menyentuh.

Poster film Pangku menampilkan Claresta Taufan yang tengah dipangku oleh Fedi Nuril, sambil memegang segelas kopi.

Di belakang keduanya, Christine Hakim dengan senyuman membelai Shakeel Fauzi. Keempat tokoh berada dalam sebuah warung kopi dengan lampu kuning temaram.

Sementara itu, official trailer film Pangku menampilkan perjalanan Claresta Taufan sebagai Sartika yang tengah mencari kerja saat ia tengah hamil besar.

Dia kemudian tinggal dan ditampung oleh Maya (Christine Hakim), di sebuah rumah di kawasan Pantura yang dekat dengan pesisir.

Awalnya ditampilkan Sartika sampai harus bekerja keras di sawah. Melihat Sartika yang begitu kepayahan, Maya menawarkan untuk Sartika mencari tambahan uang di warung kopinya.

Tugasnya, menyajikan kopi ke pelanggan yang datang namun sambil dipangku, merujuk pada sebuah tradisi kopi pangku yang ada di Pantura.

