Penampakan Kuburan Massal Tragedi Galodo di Agam, Satu Lubang Bisa 20 Jenazah

jpnn.com, AGAM - Duka menyelimuti Kampung Tengah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Di sebuah lahan sederhana yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhir para korban bencana, warga bergotong-royong melakukan permakaman massal untuk puluhan jenazah yang ditemukan pascabanjir bandang dan longsor dahsyat yang melanda wilayah tersebut.

Ium salah seorang warga Kampung Tengah mengungkapkan hingga saat ini sekitar 33 jenazah telah dimakamkan secara massal di lokasi itu.

Sebagian dimakamkan dalam satu liang lahat bersama-sama, karena kondisi jenazah yang tidak memungkinkan untuk dimakamkan satu per satu.

“Ada yang satu lubang itu 20 jenazah. Ada yang belasan, ada juga yang tiga dalam satu lubang. Daripada busuk, kami kuburkan cepat,” ujar Ium kepada JPNN.com, Rabu (3/12).

Pemakaman massal tersebut sudah berlangsung sejak Sabtu, dilakukan oleh warga dengan segala keterbatasan.

Banyak jenazah ditemukan dalam kondisi tidak utuh dan beberapa tanpa identitas.

“Ada yang terpotong-potong tanpa identitas, kepalanya tidak ditemukan. Ada yang tinggal pahanya saja. Ada juga dua jenazah yang identitasnya sama sekali tidak diketahui. Langsung dikubur karena dikhawatirkan membusuk,” kata Ium.