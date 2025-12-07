Penampakan Perdana Film Ghost In The Cell

jpnn.com, JAKARTA - Joko Anwar bersama rumah produksi Come and See Pictures merilis official first look teaser trailer dan official teaser poster film Ghost in The Cell.

First look teaser trailer yang dibawakan oleh dua aktor cilik dikemas dengan penuh jenaka. Kedua aktor menjadi narator teaser trailer Ghost in The Cell, yang menggambarkan kekacauan, kelucuan, dan keseraman yang akan terjadi di dalam sel penjara. Kedua narator cilik pun mengingatkan, anak kecil belum bisa menonton film tersebut.

Sementara itu teaser poster menampilkan seluruh ansambel pemeran yang termasuk Abimana, Morgan Oey, Mike Lucock, Danang Suryonegoro, Yoga Pratama, dan para penghuni penjara dengan seragam kuning mereka terkejut dengan serpihan potongan tubuh yang tercecer di depan.

Lewat official first look teaser trailer & teaser poster yang dirilis, film Ghost in The Cell menunjukkan perpaduan emosi penonton saat menyaksikannya di layar lebar pada 2026: seram dan lucu.

Ini menjadi comeback Joko Anwar ke genre komedi, setelah debutnya di film Janji Joni (2005). Film tersebut akan menampilkan kelucuan dan mengobati rasa kangen penonton yang merindukan komedi ala Joko Anwar seperti di Janji Joni dan Quickie Express (2007), sekaligus menggabungkan keseraman Pengabdi Setan (2017).

Film Ghost in The Cell merupakan film ke-12 yang ditulis dan disutradarai Joko Anwar. Sebelumnya, dia dan Come and See Pictures telah sukses dengan Siksa Kubur dan Pengepungan di Bukit Duri. Kali ini, Joko Anwar menggabungkan dua genre terkuatnya, horor komedi di Ghost in The Cell.

Ghost in The Cell dibintangi oleh para aktor Indonesia dari tiga generasi. Selain nama-nama yang sebelumnya telah disebutkan, film itu juga diperkuat oleh Bront Palarae, Endy Arfian, Lukman Sardi, Aming, Kiki Narendra, Rio Dewanto, Tora Sudiro, Almanzo Konoralma, Haydar Salishz, Arswendy Bening Swara, Dewa Dayana, Faiz Vishal, Jaisal Tanjung, dan Ho Yuhang. Film ini juga memperkenalkan bintang baru Magistus Miftah.

“Para pemeran di film Ghost in The Cell sangatlah luar biasa. Come and See Pictures kali ini menghadirkan sebuah film yang benar-benar menghibur, dan bisa dinikmati dengan santai,” kata penulis dan sutradara Ghost in The Cell, Joko Anwar.