Penampakan Perdana Film Pangku, Debut Reza Rahadian Sebagai Sutradara

jpnn.com, JAKARTA - Film Pangku yang merupakan debut penyutradaraan Reza Rahadian, akhirnya merilis official first look atau tampilan perdana.

First look tersebut menampilkan penampakan para pemeran yakni Claresta Taufan, Christine Hakim, Fedi Nuril, dan aktor muda Shakeel Fauzi.

Tiga tampilan yang dirilis menunjukkan tautan emosi yang intim, hangat, dan autentik, serta memberikan pertanda kepada penonton tentang dunia para karakter dengan latar Pantura di film Pangku.

Dalam first look, Claresta Taufan, yang memerankan Sartika, ditampilkan sebagai sosok ibu yang penuh perjuangan. Sartika menyiratkan emosi mendalam ketika melakukan pekerjaan domestik, tetap bekerja sembari menggendong anaknya, hingga menemani tidur.

Sementara Christine Hakim, yang memerankan Maya, ditampilkan sebagai sosok yang akan menemani perjalanan Sartika.

Fedi Nuril, yang berperan sebagai Hadi, hadir seperti tengah berada dalam dialog intim dengan Sartika yang menggendong anaknya di sebuah warung pinggir jalan di kawasan Pantura.

"Melalui first look yang dirilis, kami ingin menampilkan emosi intim dari karakter-karakter utama yang akan membawa pengembangan cerita di dalamnya. Semoga ini bisa menjadi penawar bagi penonton yang sudah tidak sabar menanti film Pangku tayang di bioskop," ungkap sutradara film Pangku, Reza Rahadian, Jumat (27/6).

Film Pangku juga baru saja menerima Red Sea Fund for Post-Production dari Red Sea Film Foundation.