JPNN.com - Entertainment - Film

Penampakan Poster Film Maryam: Janji & Jiwa Yang Terikat

Kamis, 21 Agustus 2025 – 05:59 WIB
Film horor berjudul Maryam: Janji & Jiwa Yang Terikat baru saja merilis official trailer dan poster. Foto: Dok. VMS Studio

jpnn.com, JAKARTA - Film horor berjudul Maryam: Janji & Jiwa Yang Terikat baru saja merilis official trailer dan poster.

Karya persembahan VMS Studio yang bekerja sama dengan Legacy Pictures dan Mandela Pictures itu menampilkan betapa menyeramkan Claresta Taufan saat memerankan Maryam.

Dalam official trailer, Claresta Taufan menunjukkan karakter Maryam dengan dinamika emosi dan pergulatan batin yang membuat penonton merinding.

Video memperlihatkan Maryam linglung karena dicintai oleh sosok jin terkuat. Hal tersebut membuat hidup Maryam berada dalam ambang waras.

Sementara itu, official poster film Maryam menjadi representasi dari sebuah cinta yang tidak kasat mata antara manusia dan jin yang paling kuat.

Memberikan sisi kengerian dan misteri, serta sebuah bentuk yang berbeda dari genre horor Indonesia.

Terinspirasi dari podcast viral Lentera Malam, film Maryam: Janji & Jiwa Yang Terikat disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis, dari naskah yang ditulis oleh Lele Laila.

Film yang diproduseri Tony Ramesh dan produser eksekutif Shalu T.M itu siap memberi suguhan menyeramkan bagi penonton.

