JPNN.com - Kriminal

Penampakan Rumah Mewah di Karawang yang Dijadikan Markas Judi Online

Jumat, 22 Agustus 2025 – 20:07 WIB
Rumah di wilayah Telukjambe Karawang yang dijadikan markas sindikat judi online. (ANTARA/Ali Khumaini)

jpnn.com, KARAWANG - Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menggerebek markas sindikat judi online jaringan Kamboja dan Kanada di Perumnas Bumi Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

Dalam penggerebekan itu, polisi menggiring sejumlah orang dari dalam rumah tersebut yang terdiri atas laki-laki dan perempuan.

"Penggerebekan markas sindikat judi online itu terjadi pada Selasa (12/8) dan pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan saya selaku Ketua RT," kata Mucharom, Ketua RT di Perumnas Bumi Telukjambe, Jumat.

Dia menyampaikan rumah yang dikontrak dan dijadikan sebagai markas sindikat judi online itu baru ditempati sekitar enam bulan.

Penghuninya tidak melapor dan tidak menggubris saat diingatkan tetangga dan pengurus RT setempat. Sedangkan penghuninya cukup banyak, dan hampir setiap hari berbeda-beda orang.

Ketika penangkapan, dia mengaku melihat sembilan orang yang digiring petugas kepolisian. Terdiri atas enam laki-laki dan tiga perempuan.

Mucharom juga mengaku menyaksikan ada 12 unit komputer yang diamankan polisi.

Sementara itu, Polda Jawa Barat melalui Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) pada Jumat mengumumkan pengungkapan jaringan layanan Search Engine Optimization (SEO) yang digunakan untuk mengoptimalkan situs judi online.

Rumah mewah di Perumnas Bumi Telukjambe, Kabupaten Karawang, jadi markas sindikat judi online jaringan Kamboja dan Kanada.

judi online  Karawang  judi  Kamboja 
