Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Penampilan Iko Uwais Pencak Silat di Istana Negara Bikin Takjub Masyarakat

Senin, 18 Agustus 2025 – 12:55 WIB
Penampilan Iko Uwais Pencak Silat di Istana Negara Bikin Takjub Masyarakat - JPNN.COM
Iko Uwais saat tampil di Istana Negara. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Iko Uwais mencuri perhatian dalam perhelatan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 yang digelar di Istana Negara, Minggu, (17/8).

Bintang film The Raid tersebut diketahui menjadi salah satu pengisi acara dalam upacara di Istana Negara.

Iko Uwais menampilkan salah satu kesenian bela diri Indonesia, Pencak Silat di hadapan para tamu undangan.

Baca Juga:

Suami Audy Item tersebut menjadi pemimpin penampilan bersama dengan rekannya, Eko Wahyudi.

Tampak Iko Uwais mengenakan pakaian hitam dengan celana batik coklat, lengkap dengan ikat kepala.

Penampilan Iko Uwais mencerminkan sosok khas Jawara, sebagaimana yang sering dilihat di perguruan pencak silat.

Baca Juga:

Jurus yang dipertontonkan Iko Uwais lantas diikuti oleh puluhan penampil yang juga mengenakan pakaian serupa.

Jurus pencak silat yang ditampilkan bergerak secara harmonis dan mengundang riuh penonton karena takjub.

Iko Uwais mencuri perhatian dalam perhelatan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 yang digelar di Istana Negara, Minggu, (17/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iko Uwais  pencak silat  Istana Negara  HUT ke-80 RI 
BERITA IKO UWAIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp