Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Penampilan Vincent Verhaag Jadi Sorotan, Jessica Iskandar Beri Penjelasan

Rabu, 08 April 2026 – 15:15 WIB
Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag. Foto: Instagram/inijedar

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Jessica Iskandar buka suara soal penampilan suaminya, Vincent Verhaag yang dinilai makin kurus oleh netizen.

Dia memastikan bahwa berat badan Vincent Verhaag turun bukan karena sakit.

"Bukan," kata Jessica Iskandar saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Perempuan yang karib disapa Jedar itu menjelaskan bahwa Vincent Verhaag memang sengaja menurunkan berat badan.

Menurut Jessica Iskandar, langkah tersebut dilakukan demi menjalankan sebuah proyek.

"Vincent Verhaag kurusan karena kebutuhan film," beber aktris berusia 38 tahun itu.

Baca Juga:

Selain itu, Jessica Iskandar membantah rumor Vincent Verhaag kurusan akibat masalah keluarga.

Dia menegaskan tidak ada masalah dalam rumah tangganya yang dibina sejak 2021 lalu.

TAGS   Jessica Iskandar  Vincent Verhaag  istri Vincent Verhaag  Jessica Iskandar Vincent Verhaag 
BERITA JESSICA ISKANDAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp