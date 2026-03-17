Penampilannya Menuai Kritik, Jonathan Frizzy Beri Penjelasan

Selasa, 17 Maret 2026 – 20:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy memberi tanggapan soal komentar netizen yang mengkritik penampilannya yang berubah drastis.

Dia menduga netizen menyoroti perubahan penampilan dirinya karena makin kurus.

"Mungkin karena aku kurusan," kata Jonathan Frizzy saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Pria yang karib disapa Ijonk itu mengaku memang sengaja menurunkan berat badan beberapa bulan terakhir.

Selain diet, Jonathan Frizzy sangat aktif berolahraga demi menyehatkan tubuh.

"Lagi olahraga banget," jelas pemain sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta itu.

Baca Juga: Jonathan Frizzy Rela Lakukan Ini Demi Tampil Lebih Keren

Tidak hanya untuk menurunkan berat badan, Jonathan Frizzy rajin olahraga demi mengalihkan pikiran.

Selama menjalani masa-masa sulit, dia memilih menghabiskan waktu di pusat kebugaran.