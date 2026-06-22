Penangkapan Begal di Banyuasin Diwarnai 3 Kali Tembakan

Senin, 22 Juni 2026 – 14:34 WIB

jpnn.com - MUBA - Polsek Babat Supat menangkap begal berinisial JAI di Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan.

JAI adalah begal yang meresahkan warga Desa Supat Timur, Kecamatan Babat Supat, Musi Banyuasin (Muba).

Kasi Humas Polres Muba AKP S. Hutahaean mengungkapkan, pembegalan terjadi pada Senin (8/6) sekitar pukul 17.25 WIB di Simpang Village XVI, Dusun VIII, Desa Supat Timur.

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Korban, Randika Saputra, saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha R15 miliknya.

Di tengah perjalanan, korban dihentikan oleh dua pelaku yang berpura-pura meminta diantar.

"Korban menolak permintaan tersebut. Salah satu pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan menodongkannya ke arah dada korban. Karena takut, korban menyerahkan sepeda motornya dan para pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut," ujarnya.

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Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 25 juta dan melaporkannya ke Polsek Babat Supat.

Setelah menerima laporan, Unit Reskrim Polsek Babat Supat melakukan penyelidikan hingga akhirnya memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu pelaku.