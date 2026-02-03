Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Pencapaian Ekspor Wuling Indonesia Melonjak, Mobil Listrik BinguoEV Mendominasi

Selasa, 03 Februari 2026 – 06:52 WIB
Pencapaian Ekspor Wuling Indonesia Melonjak, Mobil Listrik BinguoEV Mendominasi - JPNN.COM
Ekspor Wuling Binguo EV dari Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors Indonesia menutup tahun lalu dengan catatan manis di pasar global. Mobil listrik mendominasi.

PT. SGMW Motor Indonesia berhasil mengekspor 2.411 unit kendaraan, melonjak tajam hingga 119 persen dibandingkan capaian ekspor 2024 yang berada di angka 1.101 unit.

Lonjakan itu menegaskan peran Indonesia sebagai basis produksi strategis Wuling untuk pasar internasional.

Baca Juga:

Sejak memulai aktivitas ekspor pada 2019, total pengapalan Wuling dari tanah air telah mencapai 8.440 unit hingga akhir 2025.

Angka tersebut mencerminkan konsistensi pertumbuhan serta meningkatnya kepercayaan pasar global terhadap produk buatan Indonesia.

Menariknya, kendaraan listrik menjadi motor utama pertumbuhan ekspor Wuling.

Baca Juga:

Senior Brand Communication Manager Wuling Motors, Brian Gomgom, menyebut lini EV berkontribusi paling besar sepanjang 2025.

“Ekspor Wuling bertumbuh positif pada 2025. Produk mobil listrik menjadi kontributor terbesar, termasuk diperkenalkannya Wuling Darion ke pasar global yang diawali dari Hong Kong,” ujarnya.

Wuling Motors Indonesia menutup tahun lalu dengan catatan manis di pasar global. Mobil listrik mendominasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekspor wuling indonesia  mobil listrik  wuling binguoev  mobil listrik Wuling  ekspor mobil wuling 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp