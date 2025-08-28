Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pencapaian Luar Biasa, Sumur Baru PHE ONWJ Produksi 2.635 Barel Minyak per Hari

Kamis, 28 Agustus 2025 – 10:00 WIB
Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) melaporkan keberhasilan luar biasa setelah operasi pengeboran sumur LLE-5ST di Lapangan Lima, berlokasi di area lepas pantai Kabupaten Karawang, mampu menghasilkan hingga 2.635 barel per hari (BOPD) dalam uji produksi pertama, Jumat (22/8). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, KARAWANG - Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) melaporkan keberhasilan luar biasa.

Ini setelah operasi pengeboran sumur LLE-5ST di Lapangan Lima, berlokasi di area lepas pantai Kabupaten Karawang, mampu menghasilkan hingga 2.635 barel per hari (BOPD) dalam uji produksi pertama, Jumat (22/8).

General Manager PHE ONWJ Muzwir Wiratama menyampaikan trget utama pengeboran adalah lapisan batuan LL-30 yang terdiri dari batupasir dari Formasi Main dan merupakan pengembangan minyak di area selatan Lapangan Lima.

Pengembangan ini merupakan tindak lanjut dari studi pemrosesan ulang data seismik dengan teknik Pre-Stack Depth Migration (PSDM).

Hasilnya menunjukkan lapisan ini terbukti mengandung minyak dalam jumlah yang signifikan.

Keberhasilan ini membuka potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut di wilayah selatan Lapangan Lima.

Pengeboran sumur LLE-5ST merupakan hasil pengeboran ulang (sidetrack) dari sumur lama (LLE-5) yang sudah tidak aktif sejak 2012 dengan teknik directional drilling (pengeboran berarah) agar bisa menjangkau lapisan batuan bawah tanah yang masih potensial untuk menghasilkan minyak, meskipun lokasinya berada di wilayah yang belum banyak dieksploitasi sebelumnya.

Pengeboran dibuat melengkung, seperti huruf 'J' yang memungkinkan mencapai reservoir di bawah tanah yang jauh dari titik awal pengeboran.

