JPNN.com - Daerah

Pencarian 3 Warga Tertimbun Longsor Arjasari Bandung, Alat Berat Dikerahkan

Minggu, 07 Desember 2025 – 11:11 WIB
Pencarian 3 Warga Tertimbun Longsor Arjasari Bandung, Alat Berat Dikerahkan
Petugas melakukan pencarian terhadap tiga orang korban yang masih tertimbun longsor di wilayah RT 06/09, Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Sabtu (6/12/2025). Foto: Dok. BPBD

jpnn.com, BANDUNG - Petugas rescue menurunkan alat berat untuk mencari tiga orang warga yang hilang diduga tertimbun longsor di wilayah RT 06 dan 07, RW 09, Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

Tiga orang itu beridentitas, Aisyah (60 tahun), Citra (20 tahun), dan Arjuna (10 tahun). Mereka hilang dalam peristiwa bencana longsor yang menerjang kediamannya pada Jumat (6/12/2025).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar Bambang Imanudin mengatakan, sampai hari ini, ketiganya masih belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan menggunakan alat berat dan pompa air untuk membersihkan sisa longsor.

"Ya, kami masih melakukan pencarian. Saat ini alat berat sudah bisa masuk, tapi kami juga melakukan pencarian secara manual dibantu alkon (pompa air portable)," kata Bambang, Minggu (7/12).

Pencarian pun nantinya akan menyesuaikan dengan cuaca, jika diketahui akan hujan petugas akan ditarik terlebih dahulu.

Namun, jika dirasakan cerah, kata Bambang, petugas dari BPBD Jabar kini juga tengah melakukan pertolongan para korban terdampak.

"Terkait cuaca, jika kondisi gelap atau cuaca tidak memungkinkan, tim yang sedang melakukan evakuasi, pencarian, dan pertolongan di lapangan akan ditarik sementara. Kami menunggu cuaca membaik untuk melanjutkan pencarian," tuturnya.

Terkait batas waktu pencarian, Bambang mengatakan, jika pihak keluarga meminta untuk tetap dilakukan pencarian, maka tim akan menimbang terlebih dahulu. Namun, pencarian tetap dilakukan sesuai dengan SOP yaitu selama tujuh hari.

Petugas masih melakukan pencarian tiga warga yang diduga tertimbun longsor di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

