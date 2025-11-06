Pencarian 6 Mahasiswa KKN UIN Walisongo yang Tewas di Sungai Jolinggo Berakhir

jpnn.com - SEMARANG - Pencarian mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri atau UIN Walisongo Semarang yang hanyut atau tenggelam di Sungai Jolinggo, Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal berakhir.

Tim SAR menemukan korban terakhir, yakni Nabila Yulian Dessi Pramesti (21).

Dara dari Bojonegoro itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar sepuluh kilometer dari lokasi kejadian pada Rabu (5/11) sekitar pukul 21.50 WIB.

“Kami mendapat laporan dari BPBD Kendal bahwa warga menemukan sesosok mayat dan melaporkannya ke tim SAR di posko. Setelah dicek, dipastikan bahwa korban tersebut adalah Nabila, korban terakhir yang kami cari,” ujar Kepala Basarnas Semarang Budiono, Rabu malam.

Dengan ditemukannya Nabila, seluruh enam korban mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang hanyut berhasil ditemukan.

Sebelumnya, pada hari yang sama, tim SAR juga menemukan dua korban lain, yaitu Bima Pranawira pada pukul 08.50 WIB berjarak sekitar 150 meter dari lokasi kejadian, dan Muhammad Jibril Asyarafi dengan jarak 3,5 kilometer dari lokasi kejadian.

“Semoga kejadian ini menjadi pengingat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai, apalagi di musim penghujan seperti sekarang,” tutur Budiono.

Kronologi Kejadian