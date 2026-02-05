Pencarian Harta Karun Berujung Maut di Bandung, 2 Orang Tewas

jpnn.com - Dua orang warga Bandung tewas tertimbun longsoran tanah galian saat mencari harta karun di bangunan bekas penggilingan padi di Jalan Sindang Barang, Kecamatan Antapani.

Kapolsek Antapani Kompol Yusuf Tojiri mengaku adanya peristiwa tersebut.

Dia menyebut kedua korban berinisial M. Nijar (26), warga Antapani, dan Rika Yuliana (39), warga Batununggal.

"Benar, ada dua korban meninggal dunia akibat tertimbun tanah galian,” kata dia, di Bandung, Jumat (6/2/2026).

Menurut Yusuf, berdasarkan keterangan awal, kedua korban sebelumnya diduga melakukan penggalian di lokasi tersebut karena meyakini adanya harta karun yang tersimpan di sekitar bangunan bekas penggilingan padi.

Sekitar sebulan sebelum kejadian, keduanya disebut sempat melakukan ritual dengan dibimbing seorang perempuan berinisial F.

Dari keterangan sementara, F mengarahkan korban untuk menggali beberapa titik di area tersebut.

Kemudian korban kembali mendatangi salah satu lubang galian untuk melakukan pengecekan.