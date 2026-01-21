Pencarian Korban Insiden Tambang di Pongkor Dihentikan Sementara

jpnn.com - Kepolisian Sektor Nanggung menghentikan sementara pencarian korban dugaan insiden di lubang tambang wilayah Pongkor, Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penghentian itu dilakukan setelah tim SAR gabungan tak lagi menemukan korban seusai satu pekan pencarian.

Kepala Polsek Nanggung AKP Ucup Supriatna menyebut pencarian melibatkan Basarnas dari Jakarta yang lebih dulu melakukan asesmen sebelum tim masuk ke lokasi.

Baca Juga: Adian Minta Negara Hadir Cari Warga Hilang di Tambang Antam Pongkor

"Masuk pencarian sekitar pukul 14.00 WIB bersama tim rescue Antam (PT Aneka Tambang). Keluarga korban ikut ke lokasi, tetapi tidak masuk ke dalam," ujarnya, Rabu (21/1/2026).

Proses pencarian berlangsung hingga pukul 17.00 WIB. Berdasarkan keterangan penyintas dan penelusuran tim SAR, titik yang diduga menjadi lokasi korban telah diperiksa, namun tim tidak menemukan ada korban.

"Dari video dan keterangan yang ada, memang betul lokasi itu diperiksa, tetapi seluruh korban tidak ditemukan," katanya.

Baca Juga: Bantahan Dian Sandi soal Ijazah Jokowi Ada 6 Versi

Selanjutnya, sekitar pukul 18.00 WIB, tim gabungan dari Polres, Polda, tim SAR, dan PT Antam memutuskan menghentikan sementara pencarian.

Keputusan tersebut menurut Ucup, telah disampaikan dan diterima pihak keluarga.