Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pencarian Korban Longsor Arjasari Dihentikan Basarnas, Keluarga Minta Dilanjutkan 3 Hari

Jumat, 12 Desember 2025 – 11:00 WIB
Pencarian Korban Longsor Arjasari Dihentikan Basarnas, Keluarga Minta Dilanjutkan 3 Hari - JPNN.COM
Petugas melakukan pencarian tiga korban tertimbun longsor di Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jabar. Foto: Sources for JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian tiga korban tertimbun material longsor di Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Sesuai prosedur, pencarian terhadap korban dilakukan selama tujuh hari. Namun, hingga hari terakhir, operasi penyelamatan belum membuahkan hasil.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengumumkan penghentian pencarian itu saat memimpin evaluasi bersama Basarnas dan tim gabungan, Kamis (11/12) malam.

Baca Juga:

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan selama tujuh hari. Hari ini merupakan batas waktu itu,” kata Dadang, dikutip Jumat (12/12).

Dadang juga menyampaikan paparan Tim SAR yang menyebut bahwa sejak pencarian dimulai 5 Desember 2025 lalu, tidak ditemukan tanda-tanda jenazah di titik longsor.

Sejumlah upaya telah dilakukan, seperti pemetaan titik utama, penyisiran secara manual, hingga menurunkan alat berat.

Baca Juga:

Dalam dialog bersama keluarga korban, Dadang menyampaikan bahwa pihak keluarga mengusulkan pencarian dilanjutkan hingga tiga hari ke depan.

Namun, pencarian tersebut dilakukan warga sekitar bersama kurang lebih 30 sukarelawan, dengan pengawalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Pencarian tiga korban longsor di Arjasari, Kabupaten Bandung, Jabar, dihentikan Basarnas. Namun, pihak keluarga meminta pencarian dilanjutkan selama tiga hari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   longsor arjasari  Basarnas  pencarian korban longsor  Bupati Bandung  Longsor 
BERITA LONGSOR ARJASARI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp