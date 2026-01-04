Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Pencernaan Anak Bakalan Sehat dengan Mengonsumsi 5 Minuman Ini

Minggu, 04 Januari 2026 – 03:46 WIB
Pencernaan Anak Bakalan Sehat dengan Mengonsumsi 5 Minuman Ini - JPNN.COM
Air kelapa. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA pencernaan agar selalu sehat juga bisa Anda terapkan pada anak.

Masalah pencernaan seperti kembung, kram, diare, dan sembelit cukup umum terjadi pada anak-anak dan tidak berbahaya dalam banyak kasus.

Namun, melihat anak mengeluh tentang masalah tersebut bisa meningkatkan kekhawatiran Anda.

Baca Juga:

Ada beberapa minuman sehat untuk anak-anak yang bisa membantu meningkatkan pencernaan yang lebih baik pada anak-anak, dengan menjaga mereka tetap terhidrasi selama musim panas ini.

Nah, Anda tahu betapa sulitnya memberi makan anak, terutama jika si kecil kebetulan pemilih dalam hal makan.

Akibatnya, anak Anda bisa memiliki kebiasaan makan yang buruk yang tentunya mengakibatkan masalah pada sistem pencernaan anak.

Baca Juga:

Sebagai orang tua, Anda harus berhati-hati dengan pola makan anak Anda, karena kebiasaan makan yang tidak sehat atau gangguan makan juga bisa menyebabkan masalah seperti obesitas pada anak.

Karena air dalam tubuh hilang melalui beberapa cara selama musim panas, penting untuk mengisi kembali tubuh dengan asupan cairan yang cukup di antara anak-anak.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan anak dan salah satunya jus mangga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pencernaan  minuman  banana shake  jus mangga 
BERITA PENCERNAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp