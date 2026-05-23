Pencinta Cigar Antusias Ikuti Festival Cigarnesia 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 – 14:37 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Cigarnesia 2026 yang diinisiasi PT Sejahtera Cerutu Indonesia atau Sultan Cigar Indonesia mendapat sambutan positif dari komunitas penyigar dan masyarakat umum.

Acara yang akan berlangsung pada 3-5 Juni 2026 di Juntos Bar & Grill, Lotte Mall, Kuningan, Jakarta Selatan, dipastikan dihadiri penikmat cerutu dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas cigar, pebisnis, profesional muda, hingga pemula.

Salah satu penggemar cigar di Jakarta, Alif, mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan dalam acara tersebut.

Menurutnya, Cigarnesia tidak hanya menawarkan pengalaman menikmati cerutu gratis, tetapi juga edukasi mengenai budaya cigar Indonesia.

“Tentu bukan karena nyerutu gratis saja. Lebih menarik dari itu adalah mengikuti sesi edukasi hingga menyaksikan langsung demo rolling cigar. Ini keren,” ujar Alif.

Founder Sultan Cigar Indonesia, Frederiko Ratu Kedang atau yang akrab disapa Om Fred, mengatakan tingginya animo masyarakat menjadi sinyal positif berkembangnya budaya cerutu lokal di Indonesia.

“Respons teman-teman penyigar luar biasa. Mereka tidak hanya datang karena menikmati cigar gratis, tetapi juga ingin belajar tentang proses, karakter rasa, hingga budaya di balik cerutu Indonesia,” kata Om Fred di Jakarta, Sabtu (23/5).

Menurutnya, antusiasme tersebut menunjukkan cerutu lokal kini semakin diterima sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus ruang sosial yang inklusif bagi berbagai kalangan masyarakat.

cigar  Cigarnesia 2026  komunitas penyigar  cerutu 

