Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Pencinta Musik Merapat, HMD Meluncurkan 2 HP Nokia, Harga Mulai Rp 400 Ribu

Rabu, 24 September 2025 – 00:17 WIB
Pencinta Musik Merapat, HMD Meluncurkan 2 HP Nokia, Harga Mulai Rp 400 Ribu - JPNN.COM
Human Mobile Devices (HMD) resmi meluncurkan dua smartphone baru di Indonesia, yakni Nokia 130 dan Nokia 150 Music. Foto: dok HMD

jpnn.com, JAKARTA - Human Mobile Devices (HMD) resmi meluncurkan dua smartphone baru di Indonesia, yakni Nokia 130 dan Nokia 150 Music.

Kedua ponsel itu dirancang untuk menjawa kebutuhan pengguna yang mencari durabilitas, baterai tahan lama, rangka yang kokoh dan audio mumpuni.

Hadir dengan nuansa retro, ponsel itu disebut menyasar para pencinta musik yang ingin melepaskan diri dari gangguan smartphone modern atau mereka yang sedang bepergian.

Baca Juga:

Global Head of Product Marketing at HMD, Petri Hayrynen mengatakan Nokia 130 dan 150 Music menawarkan kombinasi tak terkalahkan dari audio dinamis, desain klasik, dan kinerja tahan lama.

"Kedua ponsel ini memberikan kesempatan untuk melakukan digital detox (detoks digital)– menawarkan jeda yang menyegarkan dari hiruk pikuk perangkat yang selalu terhubung, sekaligus menjaga pengguna tetap terhubung dengan hal-hal yang benar-benar penting," ungkap Petri dalam siaran persnya, Selasa (23/9).

Nokia 150 Music menghadirkan sentuhan premium pada ponsel fitur tradisional dengan desainnya yang ramping dan tahan lama.

Baca Juga:

Kedua ponsel itu memiliki layar QVGA 2,4 inci yang menyajikan visual tajam pada menu dan daftar putar musik.

Dilengkapi dengan Bluetooth 5.0, kedua perangkat itu mudah dipasangkan dengan speaker dan headset eksternal, sehingga mendengarkan musik nirkabel menjadi lebih mudah.

Human Mobile Devices (HMD) resmi meluncurkan dua smartphone baru di Indonesia, yakni Nokia 130 dan Nokia 150 Music.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nokia  Nokia 130  Nokia 150 Music  Harga Nokia 130  HMD Global 
BERITA NOKIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp