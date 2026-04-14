Penculikan Gadis SMP di Cimahi Terungkap, Pelaku Tak Disangka

jpnn.com - Penyidik Polres Cimahi, Jawa Barat, menangkap seorang terduga pelaku penculikan bocah berseragam sekolah menengah pertama (SMP) asal Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.

Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurallah Adi Putra menyebut pelaku yang membawa lari gadis SMP itu telah diamankan Senin (13/4) malam.

"Berkenaan dengan pasal membawa lari anak di bawah umur bahwa benar telah terjadi. Namun korban bersama orang yang diduga membawanya berinisial D (15) sudah kami amankan Senin malam," kata dia, Selasa (14/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa korban dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya sejak 8 April 2026, dengan jejak terakhir korban terekam kamera pengawas (CCTV) di sekitar sekolahnya.

Dalam rekaman yang sempat beredar luas di media sosial, korban terlihat masuk ke dalam mobil jenis Toyota Agya bernomor polisi D-1544-UAT bersama dua laki-laki.

Berdasarkan rekaman tersebut, polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi serta menelusuri kendaraan yang digunakan.

"Kemudian kami temukan mereka di daerah Kota Bandung, tepatnya di sebuah musala di dalam sekolah," ujarnya.

Niko menyebut saat ini pihaknya masih mendalami motif pelaku yang juga masih berusia di bawah umur, sementara korban telah dijemput oleh orang tuanya dalam kondisi selamat.