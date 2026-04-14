Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Penculikan Gadis SMP di Cimahi Terungkap, Pelaku Tak Disangka

Selasa, 14 April 2026 – 21:00 WIB
Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurallah Adi Putra memberikan keterangan kepada awak media di Cimahi, Jawa Barat, Selasa (14/4/2026). ANTARA/Ilham Nugraha

jpnn.com - Penyidik Polres Cimahi, Jawa Barat, menangkap seorang terduga pelaku penculikan bocah berseragam sekolah menengah pertama (SMP) asal Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.

Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurallah Adi Putra menyebut pelaku yang membawa lari gadis SMP itu telah diamankan Senin (13/4) malam.

"Berkenaan dengan pasal membawa lari anak di bawah umur bahwa benar telah terjadi. Namun korban bersama orang yang diduga membawanya berinisial D (15) sudah kami amankan Senin malam," kata dia, Selasa (14/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa korban dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya sejak 8 April 2026, dengan jejak terakhir korban terekam kamera pengawas (CCTV) di sekitar sekolahnya.

Dalam rekaman yang sempat beredar luas di media sosial, korban terlihat masuk ke dalam mobil jenis Toyota Agya bernomor polisi D-1544-UAT bersama dua laki-laki.

Berdasarkan rekaman tersebut, polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi serta menelusuri kendaraan yang digunakan.

"Kemudian kami temukan mereka di daerah Kota Bandung, tepatnya di sebuah musala di dalam sekolah," ujarnya.

Niko menyebut saat ini pihaknya masih mendalami motif pelaku yang juga masih berusia di bawah umur, sementara korban telah dijemput oleh orang tuanya dalam kondisi selamat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penculikan  Gadis SMP  Cimahi  Polres Cimahi 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp