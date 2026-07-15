Pencuri Becak di SU II Palembang Dibekuk Polisi di Rumahnya

jpnn.com, PALEMBANG - Pencuri becak milik korban Dendry (52) di kawasan Seberang Ulu (SU) II ditangkap Tim Buser Polsek SU II Palembang.

Pelaku berinisial MS (24) jalan DI Panjaitan, Lorong Keramat, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan SU II Palembang.

Pelaku diamankan di rumahnya tanpa perlawanan pada Selasa, 14 Juli 2026, malam.

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Kapolsek SU II Palembang Kompol Dedi Rahmat Hidayat mengungkapkan bahwa aksi pencurian becak yang dilakukan oleh MS terjadi pada Selasa, Juli 2026 sekitar pukul 22.30 di Jalan Rukun II atau tepatnya di Kontrakan Dodi, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan SU II Palembang.

"Peristiwa berawal saat korban pulang dari menarik becak, kemudian becak milik korban teresebut diparkirkan di dalam pagar di depan halaman bedeng, tetapi becak tersebut tidak diberikan kunci tambahan gembok," ungkap Dedi, Jumat (17/7/2026).

Kemudian, korban pun masuk ke dalam rumah kontrakan untuk istirahat. Sekitar pukul 22.30 saksi Dona bertanya kepada korban dimana becak milik korban.

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"Korban ini menjawab bahwa becaknya ada di depan halaman kontrakan, lalu dijawab Dona kembali kalau becak tersebut tidak ada. Kemudian korban langsung keluar dari kontrakannya dan mencari becaknya. Namun, korban tidak menemukannya alias dicuri pelaku," ujar Dedi.

Akibat peristiwa tersebut, korban kehilangan becak dengan total kerugian Rp 500 ribu dan melapor ke Polsek SU II Palembang.