Pencuri Gasak Gudang di Tangerang, Polisi Tangkap Pelaku

jpnn.com, TANGERANG - Polisi meringkus pencuri di sebuah gudang di Pergudangan Permata Bandara, Tangerang, dengan kerugian mencapai Rp 17 juta.

Gudang itu dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya mudik Lebaran.

“Pelaku berinisial KA alias Butet (33), berhasil kami amankan setelah dilakukan penyelidikan mendalam berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi di lokasi kejadian,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol. Raden Muhammad Jauhari dalam keterangannya di Tangerang Minggu.

Kapolsek Benda AKP Sriyono menambahkan dari keterangan yang diperoleh, pelaku merupakan residivis yang telah beberapa kali melakukan aksi serupa di wilayah Tangerang dan Jakarta Barat.

“Dari hasil interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pencurian seorang diri dan merupakan residivis. Dalam dua bulan terakhir, ia sudah tiga kali melakukan pencurian di lokasi berbeda,” ungkap AKP Sriyono.

Sementara itu, pengungkapan kasus ini berawal adanya laporan dari korban yakni Shepiawati (24) terkait pencurian di gudang miliknya di kawasan Pergudangan Permata Bandara, Jalan Husein Sastranegara Benda, Tangerang pada Selasa (24/3) pukul 03.30 WIB.

Pelaku memanfaatkan situasi gudang yang kosong dan tidak dijaga dengan cara memanjat ke lantai dua dan menemukan pintu dalam kondisi tidak terkunci.

Dari aksi tersebut, pelaku berhasil membawa sejumlah barang berharga di antaranya dua unit laptop, tas, sepatu, dan beberapa barang lainnya dengan total kerugian mencapai Rp17 juta.