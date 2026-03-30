Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pencuri Gasak Gudang di Tangerang, Polisi Tangkap Pelaku

Senin, 30 Maret 2026 – 09:54 WIB
Tampilan CCTV saat pelaku melakukan pencurian gudang di kawasan Pergudangan Permata Bandara, Jalan Husein Sastranegara Benda, Tangerang pada Selasa (24/3) pukul 03.30 WIB. ANTARA/HO-Polres Metro Tangerang Kota

jpnn.com, TANGERANG - Polisi meringkus pencuri di sebuah gudang di Pergudangan Permata Bandara, Tangerang, dengan kerugian mencapai Rp 17 juta.

Gudang itu dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya mudik Lebaran.

“Pelaku berinisial KA alias Butet (33), berhasil kami amankan setelah dilakukan penyelidikan mendalam berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi di lokasi kejadian,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol. Raden Muhammad Jauhari dalam keterangannya di Tangerang Minggu.

Kapolsek Benda AKP Sriyono menambahkan dari keterangan yang diperoleh, pelaku merupakan residivis yang telah beberapa kali melakukan aksi serupa di wilayah Tangerang dan Jakarta Barat.

“Dari hasil interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pencurian seorang diri dan merupakan residivis. Dalam dua bulan terakhir, ia sudah tiga kali melakukan pencurian di lokasi berbeda,” ungkap AKP Sriyono.

Sementara itu, pengungkapan kasus ini berawal adanya laporan dari korban yakni Shepiawati (24) terkait pencurian di gudang miliknya di kawasan Pergudangan Permata Bandara, Jalan Husein Sastranegara Benda, Tangerang pada Selasa (24/3) pukul 03.30 WIB.

Pelaku memanfaatkan situasi gudang yang kosong dan tidak dijaga dengan cara memanjat ke lantai dua dan menemukan pintu dalam kondisi tidak terkunci.

Dari aksi tersebut, pelaku berhasil membawa sejumlah barang berharga di antaranya dua unit laptop, tas, sepatu, dan beberapa barang lainnya dengan total kerugian mencapai Rp17 juta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tangerang  Pencuri  pencurian  maling 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp