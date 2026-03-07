Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pencuri Modus Pecah Kaca Mobil Ditangkap Polres Muaro Jambi

Sabtu, 07 Maret 2026 – 04:00 WIB
Pencuri Modus Pecah Kaca Mobil Ditangkap Polres Muaro Jambi - JPNN.COM
Anggota Polres Muaro Jambi amankan seorang pelaku pencurian modus pecah kaca mobil di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jumat (6/3/2026). ANTARA/HO-Polres Muaro Jambi

jpnn.com, MUARO JAMBI - Polres Muaro Jambi meringkus pria berinisial HI, pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil.

Pelaku beraksi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

HI ditangkap dengan barang bukti uang sebesar Rp 178 juta, tepat di depan Mapolres Muaro Jambi saat mencoba melarikan diri menuju arah Jambi.

Baca Juga:

Kanit Reskrim Satreskrim Polres Muaro Jambi Ipda Davidson Sitorus mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai kendaraan yang ditumpangi pelaku.

"Petugas mengidentifikasi satu unit kendaraan roda empat yang dicurigai, Jumat dini hari. Saat dilakukan penghentian dan penggeledahan, petugas mengamankan pelaku berinisial HI," ungkapnya, Jumat.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil koordinasi intensif antarwilayah hukum.

Baca Juga:

Polres Muaro Jambi menerima informasi adanya pelaku kejahatan pecah kaca mobil yang baru saja beraksi di Kota Batam dan tengah melintasi jalur darat menuju Provinsi Jambi.

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti yang diduga kuat merupakan sisa hasil kejahatan, yakni uang tunai sejumlah Rp 178 juta yang disimpan di dalam tas.

Pencuri modus pecah kaca mobil mengincar korbannya yang baru melakukan transaksi di bank.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pecah kaca mobil  pencuri modus pecah kaca mobil  pencurian  Polres Muaro Jambi  Jambi 
BERITA PECAH KACA MOBIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp