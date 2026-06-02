Pencuri Motor Bersenpi Beraksi di Jakarta Timur, Lihat

jpnn.com - Dua pencuri motor menodongkan senjata api (senpi) jenis pistol ketika aksinya dipergoki oleh pemilik rumah di Jalan Balai Rakyat, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Ada dua orang, pas saya lihat motor mau dibawa, saya teriak minta tolong. Tapi pelaku langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke saya," kata pemilik rumah yakni Riska (32) di Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (1/6/2026).

Riska menceritakan kejadian bermula saat dirinya hendak melaksanakan salat Zuhur.

Dua pelaku yang datang berboncengan pada Minggu (31/5) siang itu menggunakan satu sepeda motor.

Karena merasa curiga, Riska langsung berteriak "maling". Namun, pelaku segera mengeluarkan senjata api dan mengarahkannya ke korban.

Kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian merekam aksi pencurian. Terlihat kedua pelaku lebih dahulu memantau situasi di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Setelah merasa kondisi aman dan sepi dari aktivitas warga, salah satu pelaku yang diduga berperan sebagai eksekutor langsung mendekati sepeda motor hitam yang terparkir di halaman rumah korban.

Pelaku kemudian berusaha menjebol kunci kontak kendaraan tersebut. Aksi pencurian berlangsung cepat dan terencana.