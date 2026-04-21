Pencuri Motor Lintas Daerah Ditangkap di Situbondo

jpnn.com, SITUBONDO - Komplotan pencuri motor lintas kabupaten ditangkap di Situbondo, Jawa Timur.

Tiga tersangka sindikat pencurian sepeda motor itu, yakni inisial S (43) dan B (23), keduanya adalah warga Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, satu tersangka lainnya yang merupakan penadah motor hasil kejahatan, yaitu inisial D (45) warga Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Situbondo.

"Saat ini ketiga tersangka yakni S, B, dan D telah ditahan di untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan peran masing-masing tersangka," kata Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie, Senin.

Menurut Bayu, dua tersangka melancarkan aksinya mencuri sepeda motor milik warga di Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, pada 7 April lalu di area persawahan.

Setelah itu, kedua tersangka inisial S dan B menjual motor hasil kejahatannya kepada penadah inisial D.

Ketiga tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor itu, lanjutnya, memiliki peran masing-masing, tersangka S merusak rumah kunci motor menggunakan kunci T, sedangkan pelaku B bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi.

"Setelah berhasil dihidupkan, motor tersebut langsung dibawa kabur dan dijual kepada penadah inisial D warga Situbondo," kata AKBP Bayu Anuwar Sidiqie.

Dia menambahkan dari pengungkapan pelaku pencurian polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor Honda Beat hasil curian yang sudah diubah warna, sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi, STNK palsu, kunci T, telepon genggam, serta pakaian pelaku.