JPNN.com - Kriminal

Pencuri Motor Tewas Dihajar Massa di Karawang

Selasa, 10 Maret 2026 – 07:27 WIB
Pencuri Motor Tewas Dihajar Massa di Karawang
Korban tewas dikeroyok. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com - Satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor tewas setelah menjadi bulan-bulanan warga di wilayah Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan menyebut peristiwa itu terjadi di Dusun Sukarela, Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes, Karawang pada Senin (9/3/2026), sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebuah rekaman video kejadian amuk massa tersebut sempat beredar luas di media sosial.

Cep Wildan mengakui rekaman video kejadian "amukan massa" itu berkaitan dengan pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Setelah mendapat informasi dari masyarakat, anggota piket Unit Reskrim dan SPK Polsek Pedes segera mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan situasi.

Polisi kemudian mengevakuasi dua orang yang diduga sebagai pelaku curanmor yang sebelumnya telah diamankan dan dihakimi oleh massa.

Petugas kemudian mengevakuasi kedua terduga pelaku ke RSUD Karawang untuk mendapatkan penanganan medis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, satu orang terduga pelaku berinisial A dinyatakan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya berinisial K alias E saat ini masih menjalani perawatan.

Satu dari dua pencuri motor tewas dihajar massa di Kecamatan Pedes, Karawang. Video soal kejadian itu viral di media sosial.

