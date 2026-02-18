Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Amalan Ramadan

Pencuri Terbesar di Ramadan

Rabu, 18 Februari 2026 – 08:45 WIB
Pencuri Terbesar di Ramadan - JPNN.COM
Ilustrasi. Foto: dok. JPNN

jpnn.com - ULAMA kondang di Arab Saudi Syekh Sulaiman Ar Ruhaily dalam sebuah dakwah mengingatkan adanya pencuri terbesar di Ramadan. Siapa? Atau apa?

Dosen pascasarjana di Universitas Islam Madinah dan sering memberikan ceramah tematik tentang akidah, fikih, serta nasihat kehidupan itu menjelaskan bahwa setiap umat Islam wajib mengurangi kesibukan dunia selama Ramadan.

"Termasuk menggunakan ponsel,” kata Sulaiman.

Baca Juga:

Menurutnya, ponsel merupakan pencuri terbesar, khususnya di Ramadan.

“Pencuri yang sangat luar biasa itu ialah ponsel. Dia mencuri waktu dengan cara yang sangat ajaib," ujarnya dalam dakwah, yang potongan videonya marak di media sosial.

Dia prihatin mengetahui bahwa banyak dari muslim yang tidak bisa lepas dari ponsel saat di dalam masjid.

Baca Juga:

"Ada yang masih memegang ponsel saat imam hendak mengucap takbiratulihram. Allahu akbar...Baru dia simpan dan mengikuti salat," tutur Sulaiman.

"Setelah imam mengucap assalamualaikum warahmatullah, sebelum sempat berzikir astgfirullah, dia sudah mengeluarkan ponselnya lagi," imbuhnya.

Syekh Sulaiman Ar Ruhaily mengungkap adanya pencuri terbesar di Ramadan. Siapa atau apa?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  Ponsel  Al-Quran  baca kuran  Baca Al-Qur'an 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp