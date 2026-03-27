JPNN.com - Kriminal

Pencuri Tertangkap Basah Saat Bobol Kantor di Tebet Jaksel

Jumat, 27 Maret 2026 – 04:00 WIB
Pencuri Tertangkap Basah Saat Bobol Kantor di Tebet Jaksel - JPNN.COM
Tangkapan layar pelaku pencurian inisial HA (49) di salah satu kantor Jalan Tebet Timur Dalam XI, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan sejak seminggu saat masih dalam masa libur Lebaran, Jakarta, Kamis (26/3/2026). ANTARA/HO-Instagram/@kabar_tebet/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pencuri berinisial HA (49) nekat membobol di salah satu kantor di Jalan Tebet Timur Dalam XI, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (25/3), saat libur Lebaran 2026.

Aksi pencurian terjadi pada Rabu (25/3) sekitar pukul 08.00 WIB di kantor kawasan Tebet Timur.

Saat kejadian, kondisi kantor memang kosong karena ditinggal selama libur Lebaran.

"Pelaku sudah satu minggu mengincar kantor tersebut, karena token listrik terus berbunyi yang menjadi dugaan dari pelaku bahwa kantor tersebut kosong," kata Kanit Reskrim Polsek Tebet AKP Tomy Sugiyono, Kamis.

Tomy mengatakan pelaku telah mengamati lokasi selama kurang lebih satu minggu sebelum melancarkan aksinya.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV), tiga orang pelaku masuk dengan membuka lilitan kawat pada pintu gerbang kecil.

Salah satu pelaku kemudian mengarahkan kamera CCTV ke atas menggunakan kayu agar tidak merekam aktivitas mereka.

Setelah itu, pelaku mendobrak pintu utama dan masuk ke dalam kantor dengan membawa karung untuk mengangkut barang curian.

Satu dari tiga pencuri tertangkap basah ketika beraksi membobol kantor di Tebet Jaksel.

TAGS   Pencuri  Tebet  Jaksel  pencurian  Polsek Tebet 
