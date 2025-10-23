Pendaftaran BTN Housingpreneur Sudah Dibuka, Buruan Daftar!

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) kembali menggelar ajang kompetisi tahunan BTN Housingpreneur untuk kedua kalinya bertemakan Elevate Beyond Your Limit.

Ajang ini untuk menjaring pengusaha, mahasiswa dan masyarakat yang berbakat dalam bidang ekosistem perumahan tersebut telah dibuka mulai 22 Oktober hingga 15 Desember 2025.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menjelaskan hal ini selaras dengan upaya BTN yang telah melangkah menuju “Beyond Mortgage” atau lebih dari sekadar bank penyalur KPR dalam mendorong inovasi berkelanjutan di sektor perumahan, teknologi digital, dan kewirausahaan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Kami mengundang para pengusaha termasuk developer, mahasiswa, dan masyarakat umum yang memiliki inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan industri perumahan untuk ikut serta dalam kompetisi BTN Housingpreneur. Selain hadiahnya cukup menarik, para pertisipan juga kami ajak berkontribusi untuk pembangunan rumah rakyat,” ujar Ramon.

Bagi para pemenang BTN Housingpreneur akan mendapatkan total hadiah sebesar Rp1,5 miliar dan berkesempatan untuk diberikan pelatihan menjadi pengusaha properti atau developer serta menjadi mitra bisnis BTN.

"Kami berharap ajang ini bisa diikuti seluruh elemen anak bangsa dari seluruh daerah di Indonesia,” katanya.

Adapun kategori yang dilombakan dalam ajang BTN Housingpreneur yakni Established Business untuk Developer dan Pengusaha, Business Ideation untuk Mahasiswa, dan Business Ideation untuk Umum (non-mahasiswa).

Kelompok Developer dan Pengusaha dapat mengikuti tujuh sub kategori Established Business, yakni Rumah Nusantara, House Value Chain Innovation, House Technology Innovation, House Design, Affordable House Development, dan Commercial Residential.