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JPNN.com - Daerah

Pendaftaran CPNS 2026 Kapan? Pemda Khawatir Jumlah PPPK Paruh Waktu Berkurang

Jumat, 03 Juli 2026 – 05:02 WIB
Pendaftaran CPNS 2026 Kapan? Pemda Khawatir Jumlah PPPK Paruh Waktu Berkurang - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MATARAM – Hingga saat ini Panselnas CASN belum menerbitkan jadwal tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2026.

Karena itu, pemda juga belum bisa menjawab pertanyaan warga mengenai jadwal pendaftaran CPNS 2026.

Pemerintah Kota Matam, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah mengajukan usulan formasi CPNS 2026 sebanyak 200.

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Namun, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram hingga saat ini masih menunggu tindak lanjut terhadap 200 formasi CPNS 2026 yang telah diajukan.

"Untuk rekrutmen penerimaan CPNS 2026 sudah kami ajukan, tapi 200 formasi yang kami ajukan saat ini belum ada tindak lanjut dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)," kata Kepala BKPSDM Kota Mataram Taufiq Priyono di Mataram, Kamis (2/7).

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi banyaknya pertanyaan dari masyarakat terutama calon pelamar yang masuk ke pusat layanan BKPSDM.

Mereka bertanya pendaftaran CPNS 2026 kapan? Karena biasanya pembukaan rekrutmen CPNS dimulai pada pertengahan tahun.

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Taufik mengaku tidak mengetahui secara pasti kendala yang terjadi yang menyebabkan hingga saat ini belum ada informasi seleksi CPNS 2026 dari pusat.

Informasi terakhir yang diterima, pemerintah pusat masih fokus untuk menyelesaikan rekrutmen pegawai untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah rakyat.

Banyak calon pelamar bertanya, pendaftaran CPNS 2026 kapan? Pemda khawatir jumlah PPPK Paruh Waktu berkurang.

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TAGS   CPNS 2026  Pendaftaran CPNS 2026  PPPK  PPPK Paruh Waktu 
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