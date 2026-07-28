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Pendaftaran CPNS Jalur Sekdin 2026 & Umum Belum Dibuka Juga, BKN Beri Info Baru

Selasa, 28 Juli 2026 – 20:51 WIB
Pendaftaran CPNS Jalur Sekdin 2026 & Umum Belum Dibuka Juga, BKN Beri Info Baru - JPNN.COM
Info dari BKN soal pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran CPNS jalur sekolah kedinasan atau Sekdin 2026 dan umum belum dibuka juga. Ini jadi tanda tanya besar apakah rekrutmen CPNS 2026 akan digelar.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah mengatakan pendaftaran CPNS jalur sekolah kedinasan atau Sekdin 2026 segera dibuka.

"Sekdin dahulu yang dibuka," kata Prof. Zudan kepada JPNN, Selasa (28/7/2026).

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Saat ini, lanjutnya, BKN tengah menunggu dokumen dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Itu jualah yang menyebabkan pendaftaran Sekdin 2026 belum dibuka meski sudah di akhir Juli.

BKN, tegas Prof. Zudan sudah siap membuka pendaftaran melalui SSCACN. Begitu surat MenPANRB Rini Widyantini turun, proses rekruitment sudah bisa dibuka.

"Kamis sudah siap membuka pendaftaran Sekdin 2026. Kalau CPNS 2026 jalur umum masih menunggu arahan MenPANRB," terang Prof. Zudan.

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Sebelumnya, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah menyampaikan, pendaftaran CPNS 2026 khususnya jalur sekolah ikatan dinas sebentar lagi dibuka.

"Sebentar lagi dibuka pendaftaran sekolah ikatan dinas. Kami upayakan minggu depan," kata Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah kepada JPNN, Sabtu (18/7/2026).

Pendaftaran CPNS jalur Sekdin 2026 dan umum belum dibuka juga, BKN memberikan info baru

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TAGS   Pendaftaran Cpns  BKN  CPNS Jalur Sekdin  CPNS 2026 
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