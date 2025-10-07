Close Banner Apps JPNN.com
Pendaftaran Ditutup, Lebih 3,5 Juta Peserta Siap Ikuti Tes Kemampuan Akademik 2025

Selasa, 07 Oktober 2025 – 16:38 WIB
Pendaftaran Ditutup, Lebih 3,5 Juta Peserta Siap Ikuti Tes Kemampuan Akademik 2025
Sebanyak lebih dari 3,5 juta peserta siap mengikuti tes kemampuan akademik (TKA) 2025. Foto: Dokumentasi Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Proses pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 telah resmi ditutup pada 5 Oktober 2025 dengan partisipasi yang sangat tinggi.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan sebanyak 3.518.167 calon peserta dari 43.918 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah terdaftar.

Jenjang SMA menjadi penyumbang peserta terbesar dengan 1,75 juta calon peserta, diikuti oleh SMK sebanyak 1,59 juta peserta, dan MA sebanyak 506 ribu peserta.

Di samping itu, beberapa satuan pendidikan keagamaan dan khusus seperti SMTK, SMAK, SMAgK, serta SLB juga berpartisipasi aktif dalam pendaftaran tahun ini.

Dari sisi moda pelaksanaan, sebagian besar satuan pendidikan telah siap menyelenggarakan TKA secara digital.

Sebanyak 67,9 persen satuan pendidikan akan melaksanakan TKA secara daring, 12,2 persen secara semi-daring, sementara 19,9 persen masih dalam tahap finalisasi moda pelaksanaan.

Kepala BSKAP Toni Toharudin mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran ini.

Menurut Toni, keberhasilan ini bukan hanya soal angka, melainkan juga tanda kesiapan ekosistem pendidikan kita dalam melaksanakan asesmen yang adil, efisien, dan modern.

Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 resmi ditutup pada 5 Oktober dengan partisipasi yang sangat tinggi

