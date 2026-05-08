Pendaftaran Epson International Pano Awards ke-17 Telah Dibuka, Ada Kategori Baru Lho!

jpnn.com, JAKARTA - Epson mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk Epson International Pano Awards yang ke-17, sebuah kompetisi terbesar di dunia yang didedikasikan untuk seni fotografi panorama.

Melanjutkan hubungan kemitraannya yang erat dengan The Pano Awards sebagai sponsor utama, Epson Asia Tenggara dengan bangga mendukung para fotografer panorama, baik dari kawasan ini maupun seluruh penjuru dunia.

Inspirasi dari Sudut Pandang Luas

Tahun lalu, kawasan Asia Tenggara menunjukkan taringnya di panggung internasional melalui karya-karya luar biasa.

Salah satunya adalah William Chua dari Singapura yang meraih gelar Southeast Asia Open Photographer of the Year 2025 lewat karya 'Wildebeest', sebuah jepretan detail yang menangkap dramatisnya migrasi besar di Kenya.

Ada pula Cao Thi Ngoc Diem dari Vietnam yang menjadi finalis lewat karya artistik 'Silk of the Sea'.

Kategori Baru ‘Aerial’ & Total Hadiah Senilai USD 50.000