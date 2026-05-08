Pendaftaran Epson International Pano Awards ke-17 Telah Dibuka, Ada Kategori Baru Lho!

Jumat, 08 Mei 2026 – 11:23 WIB
'Silk of the Sea' karya Cao Thi Ngoc Diem, finalis The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2025, yang mengabadikan proses pencucian kain sutra di Phu Yen Vietnam. Foto: Dokumentasi Epson

jpnn.com, JAKARTA - Epson mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk Epson International Pano Awards yang ke-17, sebuah kompetisi terbesar di dunia yang didedikasikan untuk seni fotografi panorama.

Melanjutkan hubungan kemitraannya yang erat dengan The Pano Awards sebagai sponsor utama, Epson Asia Tenggara dengan bangga mendukung para fotografer panorama, baik dari kawasan ini maupun seluruh penjuru dunia.

Sebagai sponsor utama, Epson Asia Tenggara bangga dapat menjadi wadah bagi para pencerita visual, baik profesional maupun amatir, untuk memamerkan keindahan dunia dalam format panorama yang memukau.

Inspirasi dari Sudut Pandang Luas

Tahun lalu, kawasan Asia Tenggara menunjukkan taringnya di panggung internasional melalui karya-karya luar biasa.

Salah satunya adalah William Chua dari Singapura yang meraih gelar Southeast Asia Open Photographer of the Year 2025 lewat karya 'Wildebeest', sebuah jepretan detail yang menangkap dramatisnya migrasi besar di Kenya.

Ada pula Cao Thi Ngoc Diem dari Vietnam yang menjadi finalis lewat karya artistik 'Silk of the Sea'.

Kategori Baru ‘Aerial’ & Total Hadiah Senilai USD 50.000

Kategori Baru 'Aerial' & Total Hadiah Senilai USD 50.000

Epson  Epson International Pano Awards  The Pano Awards  Fotografer  kategori baru  Fotografi  hadiah 
