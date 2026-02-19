Pendaftaran PPDB SMA Unggul Garuda Baru Dibuka, Kuota 640 Siswa, Full Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Unggul Garuda Tahun Ajaran 2026/2027 sudah dibuka sejak 5 Februari 2026.

Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif (SSPT) Kemdiktisaintek Ardi Findyartini mengungkapkan sebanyak 640 siswa akan diterima di empat lokasi yang siap beroperasi pada Juni 2026, yakni di Belitung Timur, Soe, Konawe Selatan, dan Bulungan.

Seluruh siswa yang diseleksi secara nasional melalui PPDB tahun ini akan memperoleh beasiswa penuh.

Sementara itu, proses pembangunan tengah berjalan di Rejang Lebong, Manokwari, dan Mempawah.

Ke depan, sekolah-sekolah lainnya akan dibangun di berbagai daerah strategis

"Para siswa akan mendapatkan beasiswa penuh untuk biaya pendidikan dan biaya hidup selama di asrama," kata Direktur Titin, sapaan akrabnya dalam Ngopi Bareng bersama Fortadik, Rabu (18/2).

Lebih lanjut dia menyampaikan sebagai bagian dari ekosistem pembinaan talenta nasional, lulusan SMA Unggul Garuda akan dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan tinggi terbaik dunia melalui skema Beasiswa Garuda.

Program Beasiswa Garuda kini hadir dengan skema yang lebih luas dan inklusif.