Pendaftaran PPDB SMA Unggul Garuda Dibuka Februari, Ada Kriteria Khusus

jpnn.com - JAKARTA - Pendaftaran seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Unggul Garuda akan dibuka pada Februari.

Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemdiktisaintek Ardi Findyartini mengatakan Sekolah Unggul Garuda bertujuan menghasilkan talenta unggul yang siap bersaing global di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).

“Visi Sekolah Garuda salah satunya ialah membentuk generasi unggul yang berkarakter, berpikir kritis dan berdaya saing global untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Indonesia,” katanya dalam kegiatan daring bertajuk Peluncuran Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Unggul Garuda di Jakarta, Kamis (29/1).

Oleh karena itu, pihaknya mengajak para peserta didik yang saat ini berada pada jenjang pendidikan kelas 9 SMP/MTs dan sederajat yang memiliki prestasi serta minat kuat pada bidang STEM untuk mendaftar program SMA Unggul Garuda.

Dia menjelaskan kriteria umum calon peserta didik sekolah tersebut, di antaranya warga negara Indonesia, peserta didik berada pada kelas 9 semester genap SMP atau bentuk lain yang sederajat pada tahun berjalan, usia paling tinggi 21 tahun pada 1 Juli 2026, diutamakan berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.

Selain itu, bersedia ditempatkan di lokasi SMA Unggul Garuda Baru dan tinggal di asrama selama masa pendidikan serta siap mengikuti seluruh program pengembangan diri.

Kriteria khusus, kata dia, calon peserta didik SMA Unggul Garuda memiliki nilai paling rendah 85 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika serta memiliki prestasi akademik di bidang STEM yang telah dikurasi Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dan masuk dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT).

Terkait dengan jadwal pendaftaran dan unggah dokumen administratif, Kemdiktisaintek menjadwalkan kegiatan tersebut berlangsung pada pekan I-IV Februari 2026. (antara/jpnn)