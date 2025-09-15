Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Pendaftaran Program Beasiswa S2 dan S3 Hingga 22 September

Senin, 15 September 2025 – 11:32 WIB
Pendaftaran Program Beasiswa S2 dan S3 dibuka hingga 22 September 2025. Ilustrasi Foto: dok. pribadi for JPNN.com

jpnn.com - KOTA JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi membuka pendaftaran beasiswa untuk mahasiswa jenjang strata dua dan tiga (S2 dan S3).

Pendaftaran beasiswa melalui Program Pro Jambi Cerdas itu dibuka hingga 22 September 2025.

“Untuk beasiswa S2 dan S3 pendaftarannya sampai 22 September 2025. Pendaftaran melalui online,” kata Pejabat Fungsional Madya Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Watni di Jambi, Senin (15/9).

Watni merinci, beasiswa untuk S2 diberikan kuota sebanyak 52 orang.

Adapun beasiswa untuk S3 dosen dan S3 umum sebanyak 102 orang.

Nilai maksimal bantuan beasiswa yang diberikan untuk S2 Rp20 juta dan S3 Rp30 juta per orang.

“Penerima beasiswa mahasiswa minimal sudah semester tiga, artinya sudah muncul kumulatifnya dan ini juga berlaku untuk S2 dan S3. Kita (Pemprov Jambi) memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar aktif kuliah,” jelasnya.

Persyaratan dan pendaftaran beasiswa S2 Pro Cerdas Pemerintah Provinsi Jambi 2025, yakni mengajukan surat permohonan, serta terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Pendaftaran beasiswa untuk mahasiswa S2 dan S3 masih dibuka hingga 22 September 2025.

