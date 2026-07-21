Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pendaftaran Program Magang Nasional 2026 Masih Dibuka Hingga 28 Juli

Selasa, 21 Juli 2026 – 14:56 WIB
Pendaftaran Program Magang Nasional 2026 Masih Dibuka Hingga 28 Juli - JPNN.COM
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari . Foto: Dok Bakom RI

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah menargetkan sebanyak 150.000 peserta mengikuti Program Magang Nasional sepanjang 2026.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada 2025 yang melibatkan 102.696 peserta.

"Target peserta program magang nasional tahun ini yang mencapai 150.000 peserta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sebagai pembanding, program magang nasional tahun 2025 melibatkan 102.696 peserta," kata M Qodari dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa (21/7).

Baca Juga:

Qodari mengatakan peningkatan target tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai tahap awal, pemerintah membuka pendaftaran Program Magang Nasional pada 15-28 Juli 2026 dengan kuota sebanyak 50.000 peserta.

"Program magang nasional memang dirancang untuk meningkatkan kompetensi generasi muda sekaligus memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri," kata Qodari.

Baca Juga:

Menurut dia, melalui program tersebut para lulusan perguruan tinggi berkesempatan mengikuti magang selama enam bulan dengan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Selain memberikan pengalaman kerja, program tersebut juga membuka kesempatan bagi peserta untuk membangun jejaring profesional, memperluas wawasan dunia kerja serta meningkatkan peluang direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang.

Sebagai tahap awal, pemerintah membuka pendaftaran Program Magang Nasional dengan kuota sebanyak 50.000 peserta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Magang Nasional  Program Magang Nasional  Indonesia Emas 2045  M Qodari 
BERITA MAGANG NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp