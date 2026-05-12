Pendidikan

Pendaftaran SMMPTN-Barat 2026 Dibuka, Peserta dengan Ijazah Kelulusan 5-10 Tahun Bisa Ikut

Selasa, 12 Mei 2026 – 04:13 WIB
Ki-Ka: Prof Suhendrayatna (Ketua Gugus Tugas SMMPTN Barat), Ketua SMMPTN-Barat 2026, Prof. Ibrahim, Prof Supriyanto (Sekretaris Tim SMMPTN-Barat), Koordinator Bidang Sospro SMMPTN-Barat 2026 Ahmad Bahrudin. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat atau SMMPTN-Barat 2026 resmi membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri, Senin (11/5).

Kegiatan ini menjadi penanda resmi pelaksanaan seleksi mandiri bersama yang diikuti 27 perguruan tinggi negeri (PTN) wilayah Barat Indonesia.

"Grand launching ini merupakan bagian dari sosialisasi resmi kepada masyarakat, khususnya calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri," kata Koordinator Bidang Sospro SMMPTN-Barat 2026, Ahmad Bahrudin, Senin (11/5).

Dia menjelaskan, pendaftaran SMMPTN-Barat 2026 telah dibuka secara online sejak Senin, 4 Mei 2026 pukul 16.00 WIB melalui laman pendaftaran.smmptnbarat.id dan akan berlangsung hingga 11 Juni 2026.

Program ini diprakarsai oleh Konsorsium Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat atau BKS-PTN Barat.

"SMMPTN-Barat 2026 menjadi alternatif bagi calon mahasiswa yang belum diterima melalui jalur SNPB maupun SNBT," ungkapnya.

Jalur ini juga terbuka bagi siswa yang belum memiliki akun SNPMB, sehingga tetap memiliki kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam Konsorsium BKS-PTN Barat.

Ketua SMMPTN-Barat 2026, Prof. Ibrahim, mengatakan pelaksanaan SMMPTN-Barat tahun ini telah memasuki tahun kesembilan.

