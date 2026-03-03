Pendaftaran TKA Ditutup, Ini Jadwal Simulasi dan Geladi Resik Jenjang SD/SMP

jpnn.com, JAKARTA - Tahapan pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) resmi ditutup setelah melalui rangkaian proses pendataan dan verifikasi peserta oleh satuan pendidikan.

Selanjutnya, pelaksanaan TKA akan memasuki fase simulasi dan geladi resik sebagai langkah akhir untuk memastikan kesiapan teknis, operasional, dan layanan sebelum hari pelaksanaan utama.

Gladi bersih TKA akan dilaksanakan pada 9-17 Maret 2026 diikuti oleh 4.452.973 murid untuk jenjang SD/MI/sederajat dan 4.207.509 untuk jenjang SMP/MTs/sederajat yang telah terdaftar.

Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai prosedur, mulai dari kesiapan sistem, perangkat, hingga pemahaman satuan pendidikan terhadap alur pelaksanaan.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Toni Toharudin menyampaikan penutupan pendaftaran menjadi penanda penting kesiapan pelaksanaan TKA secara nasional.

Toni menyebut jumlah pendaftar Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun ini menunjukkan tren yang sesuai dengan harapan dan perencanaan awal.

"Capaian ini mencerminkan meningkatnya pemahaman serta kesiapan satuan pendidikan dan peserta terhadap kebijakan evaluasi pembelajaran yang sedang kami dorong,” ujar Toni di Jakarta, Senin (2/3).

Ke depan, lanjut Toni, BSKAP akan terus memastikan kualitas dan relevansi pelaksanaan TKA agar sejalan dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan.