Pendaki Gunung Rinjani Wajib Tahu, Ada Pengumuman Penting

jpnn.com, JAKARTA - Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menutup sementara semua destinasi pendakian Gunung Rinjani, Nusat Tenggara Barat pada awal tahun 2026.

Kepala Balai TNGR Yarman menjelaskan, alasan penutupan ini dalam rangka mitigasi risiko bencana hidrometeorologi dan pemulihan ekosistem.

"Semua jalur pendakian menuju Gunung Rinjani Lombok di awal 2026 ditutup sementara untuk kelestarian lingkungan dan keselamatan para wisatawan," kata Yarman dikutip Selasa (23/12).

Adapun jalur destinasi wisata alam pendakian yang ditutup menuju Gunung Rinjani di antaranya jalur pendakian Senaru, jalur Torean, jalur Sembalun, jalur Timbanuh, jalur Tetebatu dan jalur pendidikan Aik Berik.

"Ada enam jalur pendakian yang ditutup sementara pada periode 1 Januari 2026-31 Maret 2026,," katanya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan pendakian di akhir 2025 ini supaya segera melakukan pemesanan, karena penutupan pemesanan (Booking) tiket eRinjani paling lambat 28 Desember 2025 pukul 23.59 WITA.

Baca Juga: Gunung Semeru Mengalami 40 Kali Gempa Letusan

"Check -in terakhir pada 31 Desember 2025 dan check-out terakhir pada tanggal 3 Januari 2026 mendatang," katanya.

Dia mengatakan penutupan ini dilakukan sebagai langkah perlindungan keselamatan pengunjung, sekaligus memberi waktu bagi alam Rinjani untuk beristirahat dan memulihkan diri di tengah potensi cuaca ekstrem pada masa peralihan musim hujan.