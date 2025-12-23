Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pendaki Gunung Rinjani Wajib Tahu, Ada Pengumuman Penting

Selasa, 23 Desember 2025 – 16:26 WIB
Pendaki Gunung Rinjani Wajib Tahu, Ada Pengumuman Penting - JPNN.COM
Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB). ANTARA/HO-Kantor SAR Mataram.

jpnn.com, JAKARTA - Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menutup sementara semua destinasi pendakian Gunung Rinjani, Nusat Tenggara Barat  pada awal tahun 2026.

Kepala Balai TNGR Yarman menjelaskan, alasan penutupan ini dalam rangka mitigasi risiko bencana hidrometeorologi dan pemulihan ekosistem.

"Semua jalur pendakian menuju Gunung Rinjani Lombok di awal 2026 ditutup sementara untuk kelestarian lingkungan dan keselamatan para wisatawan," kata Yarman dikutip Selasa (23/12).

Baca Juga:

Adapun jalur destinasi wisata alam pendakian yang ditutup menuju Gunung Rinjani di antaranya jalur pendakian Senaru, jalur Torean, jalur Sembalun, jalur Timbanuh, jalur Tetebatu dan jalur pendidikan Aik Berik.

"Ada enam jalur pendakian yang ditutup sementara pada periode 1 Januari 2026-31 Maret 2026,," katanya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan pendakian di akhir 2025 ini supaya segera melakukan pemesanan, karena penutupan pemesanan (Booking) tiket eRinjani paling lambat 28 Desember 2025 pukul 23.59 WITA.

Baca Juga:

"Check -in terakhir pada 31 Desember 2025 dan check-out terakhir pada tanggal 3 Januari 2026 mendatang," katanya.

Dia mengatakan penutupan ini dilakukan sebagai langkah perlindungan keselamatan pengunjung, sekaligus memberi waktu bagi alam Rinjani untuk beristirahat dan memulihkan diri di tengah potensi cuaca ekstrem pada masa peralihan musim hujan.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menutup sementara semua destinasi pendakian Gunung Rinjani, Nusat Tenggara Barat pada awal tahun 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gunung Rinjani  Gunung Rinjani Lombok  gunung  Bencana Hidrometeorologi   hidrometeorologi  Pendaki Gunung 
BERITA GUNUNG RINJANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp